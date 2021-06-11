Rusya’dan İMOS’a ekonomik işbirliği teklifi…

Ziyarette konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü sorumlusu Anna Sherstneva, Türkiye’nin Rusya için stratejik konumda bir ülke konumunda olduğunu belirtirken, Selwood firması yetkilisi Nikita Molodkin da, “Grup şirketlerimiz arasında değişik sektörlerde faaliyetlerimiz bulunuyor. İnegöl mobilyası Rusya’da da biliniyor ve tercih ediliyor. Keresteden mobilyaya kadar ağaç, orman ürünleri ve mobilya konusunda İMOS üyeleri ile ortaklaşa çalışma yapmaya hazırız.” dedi.

İMOS Başkanı Osman Aybil de Rus heyete İnegöl ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra, “İnegöl, ülkemizdeki mobilya sektörünün başkenti konumundadır. İnegöl mobilyası dünyanın dört bir tarafında alıcı bulmaktadır. Bu anlamda Rusya İnegöl mobilyacıları açısından önemli bir pazaradır” şeklinde konuştu.

İMOS olarak Kasım ayında Moskova’da gerçekleştirilecek mobilya fuarına iştirak edeceklerini ve İnegöllü mobilyacıların ürünlerinin sergileneceğini sözlerine ekleyen İMOS Başkanı Aybil, Rusya’daki sektör temsilcileri ile İnegöllü mobilyacıları fuar organizasyonu kapsamında Moskova’da buluşturabileceklerini de sözlerine ekledi.