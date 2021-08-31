banner8

banner13

banner6

banner17

Son Dakika

Rusya pazarı, Türk otomotivcilerin markajında

Ekonomi 31.08.2021, 01:20 31.08.2021, 01:27
Rusya pazarı, Türk otomotivcilerin markajında

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi sonrası sektörün ilk yüz yüze fuarı olan MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı’na 11’i Bursa’dan olmak üzere 28 firma ile geniş milli katılım gerçekleştirdi. Türk otomotiv firmaları, Rusya’da, ev sahibi ülke başta olmak üzere 35 ülkeden sektör temsilcileri ile ikili iş görüşmesi yapma şansı yakaladı.
 

#Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği #OİB #Rusya #Türk
Yorumlar (0)
banner14
23
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?