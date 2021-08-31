Rusya pazarı, Türk otomotivcilerin markajında

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi sonrası sektörün ilk yüz yüze fuarı olan MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı’na 11’i Bursa’dan olmak üzere 28 firma ile geniş milli katılım gerçekleştirdi. Türk otomotiv firmaları, Rusya’da, ev sahibi ülke başta olmak üzere 35 ülkeden sektör temsilcileri ile ikili iş görüşmesi yapma şansı yakaladı.

