Rekor yenileyen doların ateşi düşmüyor

TCMB'nin faiz kararı sonrası yükseliş eğiliminde seyreden dolar önceki günü kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 9,5177 seviyesinden tamamlarken güne 9,51 ile başlayan dolar/TL, 15 kuruş artarak 9,6662 ile zirveyi gördü. Saat 13.00 itibariyle 9,604 seviyelerinde seyrediyor