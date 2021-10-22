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Rekor yenileyen doların ateşi düşmüyor
TCMB faiz kararının ardından yükselen dolar yeni zirveleri görmeye devam ediyor. Güne 9.51 ile başlayan dolar yükselme eğilimi sürdürerek 9,6662'yle rekor kırdı.
Ekonomi 22.10.2021, 12:48
TCMB'nin faiz kararı sonrası yükseliş eğiliminde seyreden dolar önceki günü kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 9,5177 seviyesinden tamamlarken güne 9,51 ile başlayan dolar/TL, 15 kuruş artarak 9,6662 ile zirveyi gördü. Saat 13.00 itibariyle 9,604 seviyelerinde seyrediyor
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