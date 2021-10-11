“Rakamlar durağan”

BUSİAD Başkanı Türkay, pandemi sonrası işsizlikte düşüş istihdam da ise yükseliş beklediklerini ancak beklentilerinin henüz gerçekleşmediğini ifade etti. Türkay, pandemi sonrası dönemde lojistik gerekçelerle Türkiye’nin öneminin artacağını dile getirdiklerini ve bunun ayak seslerinin de duyulmaya başladığını belirterek şunları dile getirdi:

“Pandemide artık tek üreticiye bağlı olmanın zaralarını gören dünya bölgesel tedariğe yönelecek demiştik. Bunun gerçekleşmeye başladığını duyuyoruz. Özellikle navlun fiyatları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, ana tüketici güç olan batı ülkelerinin Türkiye’yi tercih etmesine neden olacak. Bu duruma hazır olmalıyız. İhracat odaklı üretim ve istihdam politikaları geliştirmeliyiz. Yeşil ekonomide gerekli adımları atarsak, kalitemiz ve pazara yakınlığımızın yanına önemli bir kriter daha eklemiş oluruz. Böylece istihdamdaki artış, hanelerin şenlenmesi, bireylerin vatanına inanması, daha çok ve kaliteli üretmesi demektir. İşsizlik sadece ekonominin değil sosyal huzurun da en büyük düşmanıdır. Çabalarımızı işsizliği azaltacak formüller üzerine yoğunlaştırmalıyız. Önümüzde Türkiye için güzel bir dönem var.”

BUSİAD Başkanı Türkay, tüm dünyada ekonomilerin sıkıntılar yaşayacağı bir döneme girildiğini de kaydederek, “Pandemi etkilerinden sıyrılıp tercih edilen ülke olabilmemiz için maske, mesafe, temizlik ve aşı dörtlüsüne azami özen göstermeliyiz” dedi.