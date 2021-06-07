Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, haftaya 1,02 puan ve yüzde 0,07 kazanımla 1.433,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.450,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 1.447,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,18 yükselişle 1.545,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.893,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.893,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 525 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6141 lira, satışta 8,6486 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6759 lira, satışta 8,7106 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2196, sterlin/dolar paritesi 1,4176, dolar/yen paritesi de 109,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,53 gerileyerek 71,12 dolardan işlem görüyor.