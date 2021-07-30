Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 8,38 puan ve yüzde 0,60 kayıpla 1.383,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.380,02, en yüksek 1.392,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.392,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,87 puan ve yüzde 0,06 artarak 1.500,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.823,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.823,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 azalışla 493 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4080 lira, satışta 8,4417 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4916 lira, satışta 8,5256 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3910, dolar/yen paritesi de 109,8 düzeyinde seyrediyor.