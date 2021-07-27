Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 1,03 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.348,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.341,93, en yüksek 1.360,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 1.359,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,94 puan ve yüzde 0,96 artarak 1.460,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Karsan ve Petkim çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.800,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.800,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 azalışla 492 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5544 lira, satışta 8,5887 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5670 lira, satışta 8,6014 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3880, dolar/yen paritesi de 109,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

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