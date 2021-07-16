Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 3,08 puan ve yüzde 0,23 kazançla 1.370,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.356,95, en yüksek 1.373,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.363,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,01 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.470,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 46'sı geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Arçelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.812,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.812,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 azalışla 497 bin 730 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5039 lira, satışta 8,5380 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6063 lira, satışta 8,6408 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3782, dolar/yen paritesi de 110,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,02 kazanımla 72,81 dolardan işlem görüyor.