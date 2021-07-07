Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,00 puan artarak 1.390,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,01 puan ve yüzde 0,14 kazançla 1.384,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.383,97, en yüksek 1.392,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 1.390,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,55 puan ve yüzde 0,71 yükselişle 1.498,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 27'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.802,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.802,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 504 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6596 lira, satışta 8,6943 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6454 lira, satışta 8,6801 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1795, sterlin/dolar paritesi 1,3774, dolar/yen paritesi de 110,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,33 gerileyerek 72,80 dolardan işlem görüyor.