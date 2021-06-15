Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,88 puan değer kaybetti.

Dün 1.454,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,19 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.451,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.444,14, en yüksek ise 1.456,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

- Altının onsu 1.865,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,4083 ve dolar/yen paritesi 110,08 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5760 liradan, avro 10,4020 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,03 azalışla 1.865,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,10 artışla 72,9 dolardan işlem görüyor.