Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.779,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,62 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.776,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,99 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.788,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.776,77, en yüksek ise 1.793,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,31 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 3,67 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişecam, Yapı Kredi ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.796,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,90, bileşik getirisi yüzde 20,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 113,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,6300 liradan, avro 14,2580 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.796,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,8 artışla 74,4 dolardan işlem görüyor.