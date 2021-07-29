Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,18 puan değer kazandı.

Dün 1.360,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,77 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 1.370,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.370,52, en yüksek ise 1.384,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Karsan Otomotiv oldu.

- Altının onsu 1.822,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3960 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5230 liradan, avro 10,1210 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 1.822,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.