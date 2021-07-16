Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,57 puan değer kaybetti.

Çarşamba günü 1.367,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,08 puan ve yüzde 0,23 kazançla 1.370,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.363,21 ve en yüksek 1.373,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Arçelik ve Tofaş Türk Otomotiv oldu.