Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,09 puan değer kaybetti.

Dün 1.372,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,10 puan ve yüzde 0,30 kazançla 1.376,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.369,06 ve en yüksek 1.379,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 62'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Arçelik, Koza Altın ve Garanti Bankası, oldu.

- Altının onsu 1.782,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1822, sterlin/dolar paritesi 1,3749 ve dolar/yen paritesi 111,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7160 liradan, avro 10,3050 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.782,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,22 yükselişle 75,54 dolardan işlem görüyor.