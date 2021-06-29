Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,75 puan değer kaybetti.

Dün 1.373,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,29 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 1.371,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.353,79, en yüksek ise 1.374,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 0,65, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükseldi, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın İşletmeleri, Petkim oldu.

- Altının onsu 1.771,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3860 ve dolar/yen paritesi 110,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7200 liradan, avro 10,3870 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.771,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.