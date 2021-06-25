Piyasalarda gün ortası...

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,30 puan değer kaybetti.

Dün 1.410,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,21 puan ve yüzde 0,23 artarak 1.413,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.401,81 ve en yüksek 1.414,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Fenerbahçe Futbol ve Petkim oldu.

- Altının onsu 1.782,77 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,63, bileşik getirisi yüzde 18,41 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1943, sterlin/dolar paritesi 1,3906 ve dolar/yen paritesi 110,76 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6890 liradan, avro 10,3760 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.782,77 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 74,56 dolardan işlem görüyor.