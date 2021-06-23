Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan değer kazandı.

Dün 1.409,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,59 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 1.415,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.414,15, en yüksek ise 1.419,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

- Altının onsu 1.782,2 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,62, bileşik getirisi yüzde 18,40 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3960 ve dolar/yen paritesi 111,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6230 liradan, avro 10,2960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.782,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 74,7 dolardan işlem görüyor.