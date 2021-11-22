banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Serbest piyasada dolar 11,1666 liradan, avro 12,5850 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 22.11.2021, 23:36
Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 12,5840 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puandan başladı.
 

Yorumlar (0)
banner14
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?