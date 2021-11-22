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Piyasalar haftaya yükselişle başladı
Serbest piyasada dolar 11,1666 liradan, avro 12,5850 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 22.11.2021, 23:36
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 12,5840 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puandan başladı.
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