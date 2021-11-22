Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 12,5840 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puandan başladı.

