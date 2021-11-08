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Piyasalar haftaya yükselişle başladı
Serbest piyasada dolar 9,6720 liradan, avro 11,1900 liradan güne başladı.
Ekonomi 08.11.2021, 23:33
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7090 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1940 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puandan başladı.
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