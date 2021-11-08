banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Serbest piyasada dolar 9,6720 liradan, avro 11,1900 liradan güne başladı.

Ekonomi 08.11.2021, 23:33
Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7090 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1940 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puandan başladı.
 

#Serbest piyasa #cuma #Borsa İstanbul
Yorumlar (0)
banner14
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?