Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7090 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1940 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puandan başladı.

