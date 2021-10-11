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Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Serbest piyasada dolar 8,9420 liradan, avro 10,3550 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 11.10.2021, 23:39
Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9370 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3360 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya, önceki kapanışa göre 3,59 puan ve yüzde 0,26 artarak 1.401,59 puandan başladı.
 

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