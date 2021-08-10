Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5773 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1331 lira olmuştu.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 artışla 1.436,85 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi.