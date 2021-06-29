Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Serbest piyasada dolar 8,7260 liradan, avro 10,4120 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4510 lira olmuştu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 3,30 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.395,16 puana yükseldi.