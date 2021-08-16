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Piyasalar haftaya hareketli başladı
Serbest piyasada dolar 8,5220 liradan, avro 10,0060 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 16.08.2021, 23:55
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0600 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 artışla 1.451,33 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 3,69 puan ve yüzde 0,25 artarak 1.451,33 puana yükseldi.
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