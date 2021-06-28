Piyasalar günü nasıl kapattı? İşte son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL

ABD Doları 8,7170 - 8,7180 Avro 10,3950 -10,3960 Sterlin 12,1030 -12,1640 İsviçre Frangı 9,4620 - 9,5100

ANKARA

ABD Doları 8,6870 - 8,7670 Avro 10,3550 -10,4350 Sterlin 12,0430 -12,2530

Öte yandan Kapalıçarşı'da altındaki son durum ise şöyle:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 498,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 498,50 liradan işlem gördü.