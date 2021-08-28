Piyasalar Fed’in güvercin kanatlarında

Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlananın aksine bu yıl da dijital ortamda gerçekleşen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirten Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.

Powell'ın konuşmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim olurken, analistler Fed Başkanının "güvercin" tondaki mesajlarıyla yatırımcılara duymak istediklerini söylediğini belirtti.

"Fed'in faiz oranlarını yükseltmekten hala çok uzak olduğunu vurguladı"

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman, AA muhabirine, Powell'ın Jackson Hole konuşmasının piyasanın beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Powell'ın enflasyondaki keskin artışı geçici bir fenomen olarak ciddiye almamaya devam ettiğini belirten Lachman, "Yıl sonundan önce varlık alımlarının azaltılmasının kapısını aralarken, Fed'in faiz oranlarını yükseltmekten hala çok uzak olduğunu vurguladı." dedi.

Lachman, Powell'ın konuşmasındaki eksiğin Biden yönetiminin bütçe politikasının olağanüstü genişlemeci duruşundan söz etmemesi olduğuna işaret ederek, Powell'ın aşırı gevşek para politikasıyla birleştiğinde bu kadar genişleyen bir bütçe politikasının yakında ekonomik aşırı ısınmaya yol açabileceği ve mevcut enflasyonu daha kalıcı hale getirebileceği konusunda sessiz kaldığını ifade etti.

Powell'ın konuşmasında bir ihmalin de Fed'in "agresif" tahvil alım programının yol açtığı varlık balonlarından herhangi bir şekilde bahsedilmemesi olduğunu kaydeden Lachman, ABD’de hisse senedi fiyatlarının uzun dönem ortalamasının 2 katından fazlasına yükselerek son 100 yılda bir görülen seviyelere ulaştığını, konut fiyatlarının ulusal düzeyde yıllık yüzde 16 arttığını ve 2006 zirvesinin fazlasıyla üzerine çıktığını anlattı.

Lachman, "Benim beklentim, Fed'in bir sonraki toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlayacağına işaret etmesi. Korkum, Powell'ın enflasyon ve varlık fiyatlarındaki balonlar konusunda iyimser bir görüşe bağlı kalarak gelecek yıl bizi sert bir ekonomik inişe hazırlıyor olabileceği." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvercin bir konuşmaydı"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de Powell'ın Jackson Hole konuşmasının genel olarak Fed'in parasal genişlemeyi yıl sonundan önce azaltma yolunda ilerlerken, kısa vadeli faiz oranlarını normalleştirmeye başlamak için acelesinin olmadığının sinyalini verdiğini söyledi.

Zandi, "Güvercin bir konuşmaydı ve hisse senedi fiyatları yeni zirvelere yükseldi, buna karşılık tahvil faizleri düşüş gösterdi." dedi.

Powell'ın enflasyondaki son artışın geçici olacağını güçlü bir şekilde vurgulaması nedeniyle özellik enflasyon görünümüne ilişkin analizinin "güvercin" tonda olduğuna işaret eden Zandi, ekonominin son aylarda hızla normalleşmesiyle arz tarafının talepteki artışa ayak uyduramadığını, arz tarafının işleri düzelteceğini ve fiyatların Fed'in yüzde 2'nin biraz üzerindeki enflasyon hedefine döneceğini ifade etti.

Zandi, enflasyon beklentileri ve ücret artışının enflasyona ilişkin bu iyimser görüşle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Powell'ın Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlamak için acelesi olmadığını, maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedefini yinelediğine de dikkati çeken Zandi, "Powell, ekonominin hedeflere ulaşmaktan çok uzakta olduğunu düşündüğünü açıkça belirtti. Bu hedeflere 2023'ün başlarına kadar ulaşılmasını beklemiyorum." diye konuştu.

"Yatırımcılara duymak istediklerini söyledi"

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam ise Powell'ın Jackson Hole konuşmasında yatırımcıların duymak istediklerini söylediğini kaydetti.

Powell'ın konuşmasını "iyi bir performans" olarak değerlendiren Erlam, "Bence Powell piyasalara istediklerini verdi. Bu yıl varlık alımlarını azaltmaya kararlı olsa da Fed verileri izliyor, toparlanma yavaşlarken ve Kovid-19 vakaları artarken başlamak için acele etmiyor." dedi.

Erlam, Powell'ın faiz oranlarına yönelik gelecek hareketlerin varlık alımlarının azaltılmasıyla bağlantısı olmadığını vurgulamasının ise piyasaların "sinirlerini yatıştıran" bir diğer önemli nokta olduğunu ifade etti.