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Piyasada döviz kurlarında son durum
Ekonomi 09.06.2021, 09:03 09.06.2021, 09:28
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6070 liradan, avro 10,4860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6050 liradan alınan dolar, 8,6070 liradan satılıyor. 10,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4780 lira olmuştu.
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