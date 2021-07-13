Özel sektörün dış borcu açıklandı

Böylelikle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta geçen yıl sonuna kıyasla 2 milyar dolar artışla 175,6 milyar dolar oldu.

Borca göre dağılıma bakıldığında ise bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı görüldü. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 406 milyon dolar azalışla 21,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku 1,2 milyar dolar artarak 8,9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.