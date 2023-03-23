ÖTV'siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, Sivas'ta yaşayan bir engellinin bu konudaki mağduriyetini gidermeye çalışırken, otomobil bayisinde çalışan işçiye ulaştıklarını ve işçinin hesabına yatırılan paranın ardından işten çıkarıldığını öğrendiklerini belirtti.

Engelli vatandaşın ÖTV'siz araç almak için bir bayiye gittiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Engelliye diyorlar ki 'araç yok'. O da biliyor araç olduğunu, alınıyor, satılıyor. Diyorlar ki 'Şu fiyatı kabul ederseniz verelim'. Örneğin 450 bin liraya vermeleri gereken aracı 600-650 bin liraya veriyorlar. Engelli de araç bulamadığı için kabul ediyor. 650 bin lirayı götürdüğünde firma diyor ki '450 bin lirayı bizim hesabımıza yatıracaksın'. Geri kalanın da bir çalışanın hesabına yatırılmasını istiyor, çünkü yaptığı iş usulsüz bir iş. Bunu gizlemek için fazlalık parayı çalışanının hesabına yatırtıyor, çalışan parayı çekip patronuna veriyor. Burada iki mağduriyet oluşuyor, hem engelliler hem de bayilerde çalışanlar. Çalışan kişi zimmetine para geçirmiş gibi oluyor."