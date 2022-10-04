Otomotiv ihracatında Bursa üçüncü sırada

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 682 milyon 811 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 artarak 2 milyar 753 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 682 milyon 811 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul 605 milyon 522 bin dolarla ikinci ve Bursa 591 milyon 859 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 400 milyon 984 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, Ankara 96 milyon 450 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Eylül 2021'e kıyasla Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 7,3 azalırken, İstanbul'un ihracatı yüzde 10,8, Bursa'nın yüzde 20,8, Sakarya'nın yüzde 49,2 ve Ankara'nın ihracatı yüzde 9,6 arttı.

Almanya ilk sırada

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya oldu. Türkiye'den Almanya'ya eylül ayında 403 milyon 307 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 324 milyon 782 bin dolarla Birleşik Krallık, 269 milyon 761 bin dolarla Fransa ve 205 milyon 711 bin dolarla İtalya izledi.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 101 milyon 939 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 82 milyon 576 bin dolar ve Ukrayna'ya 20 milyon 277 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatı yüzde 3,8, ABD'ye yüzde 11,8 ve Ukrayna'ya yüzde 0,2 azalırken, Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 26,7, Fransa'ya yüzde 35, İtalya'ya yüzde 22,9 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 3,4 artış gösterdi.