Otobüs ve uçak seferlerinde yoğunluk başladı

Platformdan yapılan açıklamada, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının, şehirlerarası seyahat ve şehir içi toplu taşıma araçlarındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılacağının belirtildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, kısıtlamaların kaldırılacağına ilişkin duyurunun hemen ardından site trafiklerinde yoğun bir artış yaşandığını belirterek, ‘‘1 Temmuz’dan itibaren yasakların kaldırılacağına ilişkin açıklamadan hemen sonra akşam saat 19.00 ve saat 22.00 arasında otobüs ve uçak bileti aramalarında site trafiğimizdeki artış yüzde 50'yi aştı. Yolcu adaylarının yaptığı aramalarda otobüs biletleri için ilgi Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Konya şehirlerine yöneldi. Uçak biletlerinde ise bu ilgi daha çok İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul-Ankara, Adana-İzmir, İstanbul-Samsun ve İstanbul-Adana gibi karşılıklı uçuş rotalarına yönelik oldu.’’ ifadelerini kullandı.

- Erken rezervasyon yaptırılması uyarısı

Keleş, sıcaklıkların artması, yoğun aşılama çalışmaları ve sokağa çıkma yasaklarının da kalkmasıyla beraber 1 Temmuz itibarıyla otobüs ve uçak biletlerinin hızla tükenebileceğini öngördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Temmuz ayının ikinci yarısına denk gelen Kurban Bayramı tatili özelinde bilet satışları da her geçen gün artıyor. Şimdiden 2020 Kurban Bayramı tatili dönemine kıyasla bu Kurban Bayramı bilet satışlarında yüzde 50’yi geçen artış görüldü. Tatil planları belli olan yolcularımıza herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına en az 10 gün önceden bilet rezervasyonlarını yapmalarını öneriyoruz. 1 Temmuz’a kadar devam edecek olan kısıtlamalarla beraber otobüs seferlerinde uygulanan yüzde 50 yolcu taşıma oranı devam edecek. Yolcularımıza 1 Temmuz’a kadar olan yolculuklarında da bu detayı hatırlatarak erken rezervasyon yaptırmaları konusunda uyarıyoruz.’’