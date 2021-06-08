OSB’ler enerji için güçlerini birleştirdi

Bursa’daki organize sanayi bölgelerinin yerli kaynaklara dayalı bir elektrik üretim santrali kurarak elektrik ihtiyaçlarını uygun maliyetle sağlamak amacıyla 2012 yılında kurduğu Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ (BOSBİR), o dönemde çeşitli girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamayınca uzun süre aktif olamamıştı.

Amasya’dan 3,5 MW GES alındı

Kuruluşunda, o dönem aktif olan 11 OSB’nin yer aldığı ve günümüzde Mustafakemalpaşa Mermerciler İhtisas OSB dışında Bursa’da faal 17 OSB’nin 16’sının elektrik tüketimleri nispetinde ortak konumda olduğu BOSBİR’i aktif hale getirmek için elektrik, doğalgaz ve su gibi alanlarda yatırım yapılması kararı alındı. BOSBİR AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, pandemi nedeniyle bir miktar gecikmeye rağmen aldıkları karar çerçevesinde ilk yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Özsoy, “2021 yılı Mart ayındaki genel kurulumuzda sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği yaptık. Amasya’da 3,5 MW Güneş Enerji Santrali alımına karar verdik. 4 milyon dolarlık bu yatırımı da gerçekleştirdik” dedi. Yatırım ile ilgili imzalar, BOSBİR Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Başkanvekili Hüseyin Durmaz ve CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz tarafından atıldı.

Öncelik yenilenebilir enerji

BOSBİR Enerji AŞ Başkanvekili Hüseyin Durmaz da, temel amaçlarının yenilenebilir enerjiye yatırım olduğunu vurgulayarak, “Amasya’daki ilk yatırımımız başlangıç açısından önem verdiğimiz bir girişim oldu. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santraller kulvarında büyümek istiyoruz. Çünkü Bursa’daki OSB’ler olarak gücümüz çok büyük. Ayrıca BOSBİR Bursa’daki bölgelerin aynı masa etrafında toplanmasında önemli bir platform haline geldi. Biz bunu çok önemsiyoruz” dedi.

