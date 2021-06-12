OİB’den firmalara İhracat Ödülü

OİB, özverili çalışmaları ile sektörün geçen yıl 15. kez üst üste ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalara, Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde olmak üzere İhracat Ödülü verdi.

OİB üyesi firmalar, dünyanın pandemi nedeniyle durma noktasına geldiği 2020 yılında, yılmadan ve yorulmadan üretime ve ihracata devam etti. İhracatçı firmalar, zorluklarla dolu bir yılda olağanüstü başarılara imza atarak, otomotiv endüstrisinin 15 yıldır kesintisiz Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmasına büyük katkıda bulundu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Firmalarımız, endüstrinin ve Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Tüm OİB üyesi firmalarımızı, üstün performansları ve özverili çalışmaları sonucu üretimde ve ihracatta elde ettikleri takdire şayan başarılarından dolayı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Birliğimizin gücü, binlerin gücüdür” diye konuştu.