OECD İstanbul Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul Merkezi'ne ilişkin, "Merkezin bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreler arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız tam." dedi.

OECD'nin İstiklal Caddesi'nde yer alan Odakule'deki İstanbul merkezinin resmi açılış töreninde konuşan Bakan Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin Türkiye ile OECD arasındaki verimli iş birliğinin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

OECD'nin geniş bir coğrafyaya ulaşmak için bölge merkezi olarak İstanbul'u seçtiğine değinen Muş, halihazırda önemli bir bölgesel forum olarak ortaya çıkmaya başlayan OECD'nin İstanbul merkezinin çalışmalarının, OECD, Türkiye ve bölge arasındaki bağları daha da güçlendireceğini vurguladı.

Merkezin ayrıca, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya'da yer alan OECD dışı ülkeler de dahil olmak üzere geniş bir bölgenin yararı için çalışacağını belirten Muş, "Merkez, OECD'nin politikasını, tavsiyelerini, standartlarını, yöntemlerini bu bölgelere yayarak küresel erişimini artırıyor." diye konuştu.

Bakan Muş, merkezin, bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreleri arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancının tam olduğunu söyledi.