Nisan ayında ikinci el otomobilde en çok satanlar belli oldu

İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu. Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford, 9 bin 688 ile Opel, 9 bin 391 adetle BMW, 8 bin 647 adetle Peugeot, 8 bin 376 adetle Hyundai, 8 bin 130 adetle Mercedes Benz ve 6 bin 718 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.