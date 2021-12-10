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Müdahalenin etkisi kısa sürdü

TCMB'nin döviz piyasalarına doğrudan müdahale etme kararının ardından 13,82 seviyelerine gerileyen dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti.

Ekonomi 10.12.2021, 15:11
Müdahalenin etkisi kısa sürdü

Bugün 13,95 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), saat 13,55 civarında döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale kararının ardından 13,82 seviyesine geriledi.

Geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasalarına doğrudan müdahalede bulunan Merkez Bankası'nın, bugünkü üçüncü müdahale kararının etkisi kısa sürdü. 

Dolar/TL kuru saat 15,38'de 13,94 bandında seyrederken, euro/TL kuru ise aynı saatlerde 15,70 seviyesini buldu. 

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