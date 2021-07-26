Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 026,8 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 845,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 181,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.