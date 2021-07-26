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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
Ekonomi 26.07.2021, 18:32
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 026,8 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 845,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 181,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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