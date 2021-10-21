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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Ekonomi 21.10.2021, 14:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.
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