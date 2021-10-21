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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Ekonomi 21.10.2021, 14:10
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

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