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Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminin yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi
Ekonomi 28.10.2021, 11:58 28.10.2021, 12:00
Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.
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