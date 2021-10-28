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Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminin yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi

Ekonomi 28.10.2021, 11:58 28.10.2021, 12:00
Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

#merkez bankası #Enflasyon
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