Memur maaşları arttı...İşte en düşük memur maaşı!
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.
Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.
Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.
Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:
|
Temmuz 2021 dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (Türk lirası)
|
Unvanlar
|
Derece
|
Net görev aylığı (*)
|
2021 Ocak
|
2021 Temmuz
|
Genel Müdür
|
1/4
|
14.917
|
16.110
|
Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
7.862
|
8.493
|
Memur (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
4.866
|
5.243
|
Öğretmen
|
1/4
|
6.074
|
6.553
|
Kaymakam 1. Sınıf
|
1/4
|
13.671
|
14.792
|
Başkomiser
|
3/1
|
7.858
|
8.488
|
Polis Memuru
|
8/1
|
6.883
|
7.431
|
Uzman Doktor
|
1/4
|
9.337
|
10.093
|
Hemşire (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
5.893
|
6.357
|
Mühendis
|
1/4
|
8.025
|
8.669
|
Teknisyen (Lise Mezunu)
|
11/1
|
5.063
|
5.456
|
Profesör
|
1/4
|
12.881
|
13.936
|
Araştırma Görevlisi
|
7/1
|
7.621
|
8.231
|
Vaiz
|
1/4
|
6.311
|
6.810
|
Avukat
|
1/4
|
7.663
|
8.277
|
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.