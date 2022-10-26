Melek yatırımcılar, WBAF Akdeniz Kongresi'nde buluştu

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde, 92 ülkeden 500 melek yatırımcının katılımıyla dün başlayan kongre devam ediyor.

Kongrede 25 ülkeden 50 startup, küresel fon bulmak için sunum yaptı, yeni iş fikirlerini anlattı, yatırımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Farklı salonlarda da Küresel Kadın Liderler Zirvesi, Etik İşlemler Zirvesi, Küresel Bilim Zirvesi ve Küresel Startup Zirvesi yapıldı.

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş,iki gün süren kongrenin dolu dolu geçtiğini ve yatırım dünyası için verimli olduğunu söyledi.

Küresel fon bulma sahnesinde Kosta Rika'dan Tayland'a, Güney Amerika'dan Brezilya'ya 25 ülkeden startupların sunum yaptığını ifade eden Altuntaş, geniş bir coğrafyadan katılım olduğunu ifade etti.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen dört zirvenin de önemli olduğunu vurgulayan Altuntaş, zirvelerde ise 60 ülkeden 74 konuşmacının bilgi ve deneyimlerini paylaştığını kaydetti.

Altuntaş, Türk melek yatırımcıların da kongrede stantlar kurarak, sunumlar yaparak yerini aldığını belirterek, "Tüm katılımcılar açısından hem yatırım becerilerini geliştirmeleri hem startupların daha fazla fon bulabilmeleri hem de gerekli altyapıyı edinebilmeleri açısından önemli bir kongre." diye konuştu.

Kongrenin bugün kapanış konuşmasıyla sona ereceğini anlatan Altuntaş, kongrenin gelecek yıl Güney Afrika'da düzenleneceğini, bunun için lisans anlaşması imzaladıklarını ifade etti.