Marka ve tasarım başvurularında rekor

Marka başvuru sayısı geçen yıl 197 bin 235'i yerli ve 15 bin 401'i yabancı olmak üzere 212 bin 636'ya ulaştı. Toplam marka başvurularındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 11'i buldu.

Özellikle yerli marka başvurularındaki artış da dikkati çekti. Geçen yıl toplam müracaatların yüzde 93'ünü oluşturan yerli marka başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı.

Söz konusu dönemde TÜRKPATENT tarafından tescil edilen markaların yüzde 90'ının yerli firmalara ve gerçek kişilere ait olduğu görüldü.

Geçen yıl yerli marka tescil sayısı 140 bin 65 ve yabancı marka tescil sayısı 16 bin 575 oldu. Böylece toplam marka tescil sayısı yüzde 21 artışla 156 bin 640 olarak gerçekleşti.