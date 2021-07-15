Lojistikte güven rekor kırdı

KPMG Türkiye ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğinde hazırlanan Lojistik Güven Endeksi açıklandı. Endekse göre, 2021 yılına ilave yükselişle başlayan lojistik sektörü, ikinci çeyrekte de güçlü görünümünü koruyor. Endeks, 2021’in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 9’luk bir artışla 136,38 puana yükseldi. Böylelikle endeks, ölçülmeye başlandığından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pandeminin etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla, endeks yaklaşık yüzde 62’lik önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Sektörün güncel durumunu gösteren Mevcut Durum Endeksi de bu yılın ikinci çeyreğinde yükseliş trendini sürdürerek, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 17,3’lük bir artışla 136,15 puan olarak kaydedildi. Sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini yansıtan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi de ilk çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 5’lik bir artış göstererek, 136,50 puan olarak gerçekleşti.

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi’nin alt kırılımlarına bakıldığında, üçüncü çeyreğe yönelik tüm beklenti endeksleri güçlü görünümünü koruyor. Temmuz-Eylül döneminde sektörde iş hacmi beklentisine yönelik endeks, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16’lık bir artışla 148,59 puana yükseldi. Gelecek üç aylık dönemde sektörün kararlılığına ilişkin endeks de yaklaşık yüzde 20’lik bir artışla 118,31 olarak kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte sektörün insan kaynakları ihtiyacına ilişkin beklenti endeksi de yüzde 5’lik bir yükselişle 142,25 puana ulaştı. Temmuz-Eylül döneminde şirket birleşme ve satın almalarına yönelik beklenti endeksi, yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla 128,17 olarak kayıtlara geçti.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, “Taşımacılık sektörü, iyileşen küresel ticaretten destek alarak 2021 yılına yükselişle başlamıştı. Dünya genelinde hızla devam eden aşılama çalışmaları ve hafifleyen kısıtlamalarla birlikte sektör orta vadede güçlü görünümünü koruyor. Küresel ticaret açısından öncü bir gösterge olan Baltık Kuru Yük Endeksi son beş yılın en yüksek seviyesini kaydederek 3 bin 300 dolar eşiğine ulaştı. Endeks pandeminin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020 yılının ikinci çeyreğinde 407 dolar eşiğine kadar gerilemişti. Havacılık sektörü de her ne kadar pandemi öncesi seviyelerden uzak olsa da 2021 yılının ilk yarısında bir iyileşme kaydetti. Flightradar’ın verilerine göre, ticari uçuşlar yolcu taşımacılığına kıyasla daha hızlı bir iyileşme gösterdi ve toplam uçuşlar 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılına kıyasla yüzde 25,2’lik bir artış gösterdi. Küresel hava trafiği, 2019’un ilk yarısıyla karşılaştırıldığında yalnızca yüzde 11’lik bir düşüşe işaret ediyor. KPMG’nin binin üzerinde küresel tüketiciyle gerçekleştirdiği son araştırma, seyahat kategorisindeki harcamalar için geçen yaza kıyasla yüzde 33’lük bir artış öngörüyor. Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesi ve kısıtlamaların hafiflemesiyle tüketicilerin tatil planlarına ağırlık verdiği gözleniyor. Bu durum, yolcu taşımacılığında bir iyileşmeyi beraberinde getirebilir” dedi.