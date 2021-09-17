Küresel piyasalar yön arayışında

AA - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomik toparlanmayı tehdit ederken, dün ABD'de perakende satışlar verisinin beklentileri aşması ve stoklardaki artış kısmen de olsa piyasaları rahatlattı.

Buna karşılık, ABD'de borç tavanı üzerinden yükselmeye devam eden tansiyon pay piyasalarında risk unsuru olarak ağırlık kazanmayı sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, bankanın destekleyici duruşunun süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, ülkelerin ekonomik toparlanma için mali destek vermelerinin gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

Dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. New York borsası vadeli işlemelerde yeni güne sınırlı da olsa alıcılı bir seyirle başlarken, endeks opsiyonları ve vadeli işlem kontratlarında vade sonu olması sebebiyle oynaklığın artma riski bulunuyor.

Avrupa borsalarında ise bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, dün Lagarde'ın gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı sözle yönlendirmelerin şahin olmamasının yatırımcıları kısmen de olsa rahatlattığını ifade etti.

Avrupa basınında yer alan ECB'nin 2023'te faiz artırımına gideceğine ilişkin haberler sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını dile getiren analistler, akşam saatlerinde ECB tarafından konuya ilişkin yalanlama geldiğini anımsattı.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avro/dolar paritesi güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770'ten işlem görüyor.

Asya borsaları güne Çin hariç yükselişle başlarken, Çin'de devam eden regülasyon adımları ve Evergrande şirketine ilişkin tepkilerin gittikçe artması risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,57, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi bulunurken, dün, küresel pay piyasalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,42 altında 1.418,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,5354'e çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.