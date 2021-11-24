Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmasıyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden dün, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulmasıyla ABD'de akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Biden, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin'in de rezervlerindeki petrolü kullanıma sunmayı kabul ettiğini belirterek, "Bu koordineli eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." dedi.

Biden'ın açıklamalarına karşın Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,7 artışla 81,7 dolara yükselirken, analistler, planın teknik açıdan sıkıntıları olduğunu ve beklentileri karşılamadığını bildirdi.

Altının ons fiyatı, Jerome Powell'ın Fed Başkanlığına tekrar aday gösterilmesinin düşüşünü dün de sürdürerek 1.790 seviyelerine dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,64 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, artan vaka sayılarının ardından oluşan belirsizlik pay piyasalarında satış baskısına neden oluyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.800'ün direnç, 1.720 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksleri

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş ortamı güven endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları