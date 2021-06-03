Küresel gıda fiyatları mayısta arttı

Mayıs ayında ortalama 127,1 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre 4,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artış gösterdi.Buna göre, bitkisel yağ, şeker ve hububat fiyatlarındaki artış, endeksin Eylül 2011'den beri en yüksek değerine ulaşmasına neden oldu. Bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesinin nominal olarak yüzde 7,6 altında kaldı. FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 6 yükseldi

