Kırsal kalkınmaya 36 Milyon TL'lik yatırım

36 milyon TL'lik yatırım yapılacak proje kapsamında 20 firmaya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12.5 milyon TL'lik hibe verilecek.

Projenin 2006'dan itibaren sürekli 80 kişiye istihdam sağlayacağının bilgisini paylaşan Bursa il Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül şöyle konuştu, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” ile 2006 yılından bu yana ilimizde 113 Milyon Lira tutarında 153 yatırım projesi tamamlanarak 45 Milyon Lira hibe sağlanmış ve yaklaşık 2.200 kişi istihdam edilmiştir.

27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” hükümlerine dayanılarak yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 14. Etap uygulamaları ile ilgili Tebliğ 21 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmış ve 5 yıllık uygulama süreci başlamıştır.

İl Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede 63 proje arasında,15 Ekonomik Yatırım Projesi ve 5 Kırsal Ekonomik Altyapı Projesi olmak üzere toplam 20 proje Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımızca projelerin tamamı onaylanarak hibe sözleşme imzalama aşamasına gelinmiştir. Onaylanan projeler ile ilimizde 2021 yılı içerisinde 36 milyon TL tutarında yatırım yapılacak ve buna karşılık Bakanlığımızca 12,5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu projelerin inşası sürecinde yüzlerce kişiye geçici istihdam sağlanacağı gibi, faaliyet döneminde de yaklaşık olarak 80 kişiye sürekli iş imkanı sağlanacaktır.”

PROJE LİSTESİ