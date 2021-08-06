Kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,08 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,20 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,19 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045718-1,08HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565949-0,20Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234793-0,19Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,842394-0,15Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,121327-0,12İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,036692-0,05HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,265260-0,05Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,547255-0,01TEB Portföy Borç. Araç. Fonu22,890176-0,01





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