Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0700071,20İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0520611,18QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1036621,16Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,8765431,15İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4852821,15Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0165593,08TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9217382,30Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0489562,03QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1206421,85Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1035631,64Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429041,99Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1043641,80Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,7477611,67Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu181,0130111,67Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,0841571,64Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9302293,02İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0711432,31Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0982111,55İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0866571,51İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1918341,50Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2647541,51KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0054041,50Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9021841,39Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0179171,37Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0658531,34Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu0,1165651,52Fiba Portföy Altın Fonu0,0408891,52Garanti Portföy Altın Fonu0,1371391,52Ak Portföy Altın Fonu0,1103441,52Deniz Port. Altın Fonu0,0596061,51Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0701580,05Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0692490,05Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1673060,05Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0060060,05Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9922650,05





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)