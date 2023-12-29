Kasım ayı ihracatı 22 milyar 999 milyon dolar

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2022'de yüzde 71,3 iken, geçen ay yüzde 79,5'e yükseldi.

Ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 yükselerek 332 milyar 736 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 0,1 artışla 99 milyar 828 milyon dolardan 99 milyar 926 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2022'de yüzde 69,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 70'e yükseldi.