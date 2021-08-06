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Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi 06.08.2021, 17:35
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 488,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE
CUMA
Kapalıçarşı'da AltınAlışSatışAlışSatış24 Ayar Külçe Altın(Gr.)493,70493,90488,60488,80Cumhuriyet Ata Lira3.254,003.275,003.220,003.241,0022 Ayar Bilezik(Gr.)451,00455,00446,00450,00Lira(Tam) Ziynet3.180,003.200,003.147,003.167,00Yarım Ziynet1.590,001.600,001.574,001.584,00Çeyrek Ziynet795,00800,00787,00792,00
28
açık
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